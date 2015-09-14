Deutsche Bank через скандал з відмиванням грошей хоче закрити представництво в Росії

Найбільший німецький Deutsche Bank планує закрити свій інвестиційний підрозділ в РФ через скандал з відмиванням грошей для московських клієнтів, пишуть "Ведомости".

Банк може скоротити до 200 співробітників російського інвестбанківського підрозділу.

Читайте такожСбербанк Росії розпродає нерухомість своїх європейських "дочок" Нагадаємо, США, Велика Британія і Німеччина проводять перевірки операцій російського офісу Deutsche на $6 млрд за підозрою у відмиванні грошей. Deutsche сам повідомив у травні про перевірку операцій 2011-2015 рр. Під підозру потрапили угоди з купівлі деривативів за рублі на позабіржовому ринку та аналогічні продажі за долари кількома секундами пізніше на позабіржовому ринку в Лондоні.

У Росії працює 1300 з 99 000 співробітників Deutsche.

Член наглядової ради російського «Дойче банку» Павло Теплухін відмовився від коментарів.

Про плани Deutsche скоротити бізнес у деяких країнах відомо давно. «Там, де ми побачимо, що бізнес не контролюється необхідними стандартами, ми підемо з нього, навіть якщо це буде означати закриття операцій», – зазначав гендиректор Deutsche Крайан.

Зараз Deutsche представлений в 70 країнах.

Нову стратегію банк повинен представити в кінці жовтня.