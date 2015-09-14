Ціна на золото незначно зростає, залишаючись в районі місячного мінімуму

На світових торгах у понеділок, 14 вересня, вартість золота незначно зростає, залишаючись в районі мінімальних позначок за останній місяць напередодні засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США і її рішення щодо ставки, передає ПРАЙМ.

Так, з початку торгів грудневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex подорожчав на 3,8 долара, або на 0,35% - до 1107,2 долара за тройську унцію. Раніше метал дешевшав до 1100 доларів, що є найнижчим рівнем з 11 серпня. Вартість грудневого ф'ючерсу на срібло піднялася на 0,14% - до 14,53 долара за унцію.

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