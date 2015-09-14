Бюджет-2016 передбачає 40 мільярдів гривень на субсидії за послуги ЖКГ - Яценюк

Кабінет міністрів України закладає в бюджет 2016 року 40 мільярдів гривень на виплату субсидій за житлово-комунальні послуги, що передбачено програмою співпраці з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом. Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у програмі "10 хвилин з прем'єр-міністром".

"У нас є 24 мільйона гривень, щоб допомогти громадянам заплатити рахунки за комунальні послуги, на наступний рік така сума перевищуватиме 40 мільярдів гривень", - сказав Яценюк.

Він нагадав, що на поточний момент близько 9 мільйонів громадян, або 2,7 мільйона сімей вже оформили субсидії і отримують пряму допомогу держави. При цьому єдиною умовою призначення субсидії є низький дохід сім'ї.

Читайте такожМалозабезпеченим сім'ям будуть доплачувати по 250 гривень на дитину до трьох років

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінсоцполітики субсидії на оплату житлово-комунальних послуг вже призначено для 2,7 мільйона сімей, а ще 200 тисяч заяв знаходяться в процесі обробки і будуть задоволені до кінця вересня. План з призначення субсидій в повному обсязі виконують Сумська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька і Донецька області.