У Казахстані курс нацвалюти встановив новий антирекорд - 281 тенге за долар

В банках і обмінниках Алмати курс долара оновив власний рекорд, досягнувши в середньому 281-284 тенге, повідомляє Zakon.kz.

Між тим, на Казахстанській фондовій біржі (KASE) середньозважений курс тенге до долара США за підсумками ранкових торгів понеділка склав 273,55 тенге за долар. Щодо ранкової торговельної сесії курс долара виріс на 21,41 тенге.

Читайте такожBloomberg назвав десять валют, які можуть впасти слідом за юанем і рублемВесь минулий тиждень курс залишався порівняно стабільним. Американська валюта коштувала в межах 242 тенге. Саме таке співвідношення Національний банк Казахстану вважає найбільш оптимальним. Втручатися і регулювати ціновий коридор профільне відомство тепер не може - вартість тенге визначається цілим рядом зовнішньоекономічних факторів.

Нагадаємо, Казахстан з 20 серпня 2015 року перейшов до вільно плаваючого курсу національної валюти. Тепер її вартість визначає ринок - результати торгів на фондовій біржі (KASE). За ним казахстанські банки встановлюють курс долара до тенге. При цьому збережені обмеження: різниця між купівлею і продажем валюти в обмінних пунктах все одно не повинна перевищувати 2 тенге, також показник за підсумками в останній робочий день буде поширюватися і на вихідні.