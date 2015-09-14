Російський рубль відновив падіння слідом за цінами на нафту

Торги валютою на Московській біржі відкрилися в понеділок, 14 вересня, черговим падінням рубля.

Читайте такожБанк Росії погіршив економічні прогнози - чекає на рецесію до 2018 рокуТак, з початку торгів курс долара додав 0,0380 руб. - до 67,9 руб., курс євро - 0,1350 руб., до 77,13 руб.

Падіння курсу рубля відбувається на тлі зниження нафтових котирувань.

Так, вартість WTI опустилася на 0,25% - до 44,52 долара за барель, а Brent - на 0,65%, до 47,79 долара за барель.