Китай планує реструктуризувати "роздуті" держкомпанії

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін вирішив переглянути ситуацію у великих китайських компаніях з державною часткою перед своїм візитом до США, щоб показати, що Пекін налаштований на зміни, навіть незважаючи на уповільнення національної економіки, повідомляє Прайм.

Однак представлений в неділю план вказує лише на скромні зміни китайського варіанту держкапіталізму. План націлений на підвищення прибутковості держкомпаній, дозволяючи їм залучати приватних інвесторів. Крім того, він націлений на посилення їх конкурентоспроможності за кордоном шляхом розширення їх бізнесу, хоча це загрожує створенням додаткових факторів неефективності та перешкод для приватного підприємництва.

"Особливо важливо, що в плані немає вказівок, чи отримають держфірми, які демонструють погані результати, можливість провести процедуру банкрутства. Цей крок економісти вважають важливим для успіху нового плану", - говориться у повідомленні.

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За словами офіційних осіб, ознайомлених із задумами Сі, цей план відображає його віру, що держсектор, замість того, щоб бути на других позиціях, має бути покращений з метою продовжити відігравати головну роль в китайській економіці.

"У Сі ніколи не було наміру послабити роль держави в економіці, і план підтверджує це", - сказав радник уряду.