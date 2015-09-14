"ПриватБанк" очолив рейтинг банків – найбільших платників податків

За перше півріччя 2015 року найбільший український банк "ПриватБанк" перерахував до бюджету України понад 1,5 мільярда гривень, що перевищує сумарні податкові відрахування всіх інших найбільших українських банків, у тому числі й державних.

Про це повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, за підсумками першого півріччя 2015 року "ПриватБанк" увійшов до топ-10 найбільших компаній – платників податків України. За даними Державної фіскальної служби, державний "Ощадбанк" замикає десятку лідерів платників податків в банківському секторі, сплативши державі за січень-червень 72,8 мільйона гривень.

У повідомленні наголошується, що найбільшим платником податків України є НАК "Нафтогаз України", який заплатив до бюджету 10,833 мільярда гривень податків, на другому місці компанія "Філіп Морріс Україна" - 3,382 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Найбільший банк України ПриватБанк" за підсумками першого півріччя 2015 року отримав 61,314 мільйона гривень чистого прибутку.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (р. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, яким належить по 36,9781% акцій банку.

Міжнародна банківська група "ПриватБанк" обслуговує понад 22 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу.