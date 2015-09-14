ЄС продовжив санкції відносно Росії ще на півроку

12:49, 14 вересня 2015
Фінанси
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Європейський Союз ще на півроку продовжить санкції проти російських компаній та приватних осіб, які підривають територіальну цілісність і суверенітет України.

REUTERS

Європейський Союз прийняв рішення продовжити ще на півроку санкції проти російських компаній і приватних осіб, які підривають територіальну цілісність і суверенітет України.

Відповідне рішення було прийнято в понеділок у Брюсселі на засіданні Ради ЄС, повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді ЄС.

Попередньо ЄС прийняв це рішення 2 вересня на засіданні постійних представників країн - членів ЄС (COREPER).

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.

У березні 2015 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що лідери Євросоюзу на саміті ЄС вирішили пов'язати подальші санкції проти Росії з виконанням Мінських домовленостей, і ці заходи будуть чинними до повного виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.

За оцінками експертів, Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила 98 мільярдів євро.

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