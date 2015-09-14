У Білорусі кількість збиткових підприємств зросла майже на 40%

У Білорусі в січні-липні 2015 р. збитковими були 1589 організацій, або 20,1% від загальної кількості, що враховуються в поточному порядку, повідомляють "Білоруські новини".

За даними Белстата, за липень рентабельність продажів склала 8,5%.

Найбільш явне зниження рентабельності зазначено в сільському господарстві, полюванні, лісовому господарстві та будівництві.

Прибуток збільшилася на 21,2%, чистий прибуток — на 0,1%.

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Сума чистого збитку зросла на 2,1%.

Сума чистого збитку на одну збиткову організацію — майже на 45%.

Рентабельність продажів за січень-липень 2015 року склала 8,2% проти 7,5% за аналогічний торішній період, рентабельність реалізованої продукції — 10,4% проти 9,4%.