В Астані закрили обмінники через обвал тенге

В Астані припинила роботу ціла мережа обмінників. Через ситуацію з коливаннями курсу долара до тенге власники деяких приватних обмінників змушені закриватися, повідомляє Tengrinews.kz.

Зокрема, власниця столичної мережі обмінних пунктів "Байлик Finance" Айгуль Салибєкова заявила про те, що "через незрозумілий, нестабільний курс" їй довелося згорнути діяльність.

"Під таким тиском неможливо працювати. Немає сенсу працювати далі. Люди нервуються. Напруга висока, при цьому постійні перевірки. (...) Тут ще дуже сильно працює "чорний" ринок, тобто нелегальні операції проводяться. Зараз ми виходимо на вулицю і бачимо, що гроші міняють буквально на вулиці. Або треба йти "в чорну" працювати, як у старі часи, або не працювати взагалі. Ми вибрали варіант - не працювати, інші вибирають варіант - йти "в чорну". Більше варіантів немає", - сказала Айгуль Салыбекова.

Вона заявила, що в даній ситуації була змушена закрити шість обмінних пунктів. Без роботи залишилися 24 касира, не рахуючи співробітників служби охорони.

Тим часом сьогодні у столиці Казахстану ряд обмінних пунктів, розташованих в старому центрі міста, був недоступний для клієнтів. Електронні табло майже всіх обмінників не працювали. Відвідувачів в обмінних пунктах зустрічали написи "технічна перерва" або "зачинено".

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Зазначимо, що сьогодні за підсумками ранкової сесії KASE курс долара склав 273,55 тенге. Іноземна валюта знову встановила історичний рекорд. До цього високий показник був встановлений на вечірній сесії 11 вересня 2015 року. Тоді курс долара склав 264,2 тенге. Перед цим на денний сесії валюта коштувала рекордні на той момент 258,48 тенге.

Ранкові торги 14 вересня 2015 року відкрилися з угоди ціною в 265 тенге. Це і стало мінімальною вартістю. Максимальна ціна склала 282 тенге. Всього в торгах взяли участь 22 члени валютного ринку KASE. Загальний обсяг перевищив 28,3 мільйона доларів.