Кабмін відправив депутатам проект держбюджету-2016

Згідно з даними парламентського сайту, проект зареєстрований сьогодні, 14 вересня, під №3000, проте текст документа на сайті поки що відсутній.

Сьогодні, 14 вересня, віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради в парламенті повідомив, що проект держбюджету на 2016 рік внесено до парламенту, але уряд відкличе документ для доопрацювання.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів України Наталії Яресько, держбюджет на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 22,4 грн/дол. і документ буде заснований на чинній податковій і бюджетній базі.