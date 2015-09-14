Fitch підвищив рейтинг "Ощадбанку"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті найбільшого українського державного банку "Ощадбанк" до рівня "RD" з "З" і відразу ж підвищило його до рівня "ССС".

Про це говориться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

Згідно з повідомленням, відповідні рейтингові дії послідували за завершенням реструктуризації зовнішнього боргу банку.

Агентство знизило довгостроковий і короткостроковий рейтинги банку з "С" до "RD" після завершення реструктуризації його євробондів.

Підвищення рейтингу до "ССС" відображає оцінку Fitch більшої автономності кредитного портфеля банку, зокрема, завдяки реструктуризації були значно продовжені терміни погашення зовнішнього боргу банку, що істотно знизило ризики рефінансування.

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Як повідомляв УНІАН, на початку серпня державний "Ощадбанк" домовився зі Спеціальним комітетом кредиторів про реструктуризацію свого зовнішнього боргу на загальну суму 1,3 мільярда доларів.

Кінцевий термін сплати боргу за облігаціями з погашенням у 2016 році на 700 мільйонів доларів буде перенесено на 7 років – до 10 березня 2023 року. При цьому ставка купона буде підвищена до 9,375% річних, а борг погашатиметься поступово: 60% основної суми – 10 березня 2019 року, інша частина – у вигляді 8 рівних піврічних платежів з 10 вересня 2019 року до 10 березня 2023 року. За облігаціями з погашенням в 2018 році на 500 млн дол. кінцевий термін сплати боргу буде перенесено на 7 років – до 20 березня 2025 року. При цьому ставка купона буде підвищена до 9,625% річних, а борг погашатиметься поступово: 50% основної суми боргу – до 20 березня 2020 року, інша частина буде поділена на 10 рівних піврічних платежів – з 20 вересня 2020 року-до 20 березня 2025 року.