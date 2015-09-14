Мінфін звітуватиме про використання бюджетних грошей в інтернеті

Як повідомляється на сайті Мінфіну, з 15 вересня на порталі публікуватимуться дані про платіжні трансакції казначейства, а з листопада цього року будуть доступні дані про використання коштів державного бюджету і місцевих бюджетів, коштів державного соціального страхування та Пенсійного фонду.

З січня 2016 року Мінфін почне публікувати на порталі інформацію про використання коштів підприємств державної й комунальної власності, а з серпня 2016 року планує інтегрувати портал з інформаційно-аналітичною системою «Прозорий бюджет».

Мінфін нагадує, що створення єдиного веб-порталу про використання публічних фінансів передбачено Планом заходів щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу в рамках лібералізації візового режиму з ЄС.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 вересня №911-р, опублікованим на урядовому порталі, Кабмін зобов'язав Міністерство фінансів забезпечити створення та функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів та уповноважив держпідприємство «Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп'ютерних технологій», що перебуває у сфері управління Мінфіну, адмініструвати цей портал.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін має намір у вересні подати до Верховної Ради проект змін до Податкового кодексу, які повинні почати працювати вже в 2016 році. Основною метою перетворень в уряді назвали прозорість і простоту сплати податків.