Гривня закрила міжбанк на рівні 22 за долар

У понеділок, 14 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,85/22,00 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,7298/24,8974 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3217/0,3242 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,9527 грн/дол., на цю годину було укладено 454 угоди на суму 295,31 млн дол.