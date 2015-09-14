Гривня закрила міжбанк на рівні 22 за долар
17:34, 14 вересня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,7298/24,8974 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 21,9527 грн/дол. / Фото dt.ua
У понеділок, 14 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,85/22,00 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,7298/24,8974 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3217/0,3242 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,9527 грн/дол., на цю годину було укладено 454 угоди на суму 295,31 млн дол.
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