Турецька ліра знову оновила історичний мінімум до долара

Курс турецької національної валюти до долара в понеділок знову обновив історичний мінімум і досяг позначки в 3,07 турецькі ліри за один долар, свідчать дані Стамбульської фондової біржі, повідомляє Прайм.

Експерти пояснюють падіння ліри політичною нестабільністю в Туреччині напередодні дострокових парламентських виборів 1 листопада і пов'язаними з цим побоюваннями інвесторів.

Правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку (ПСР) перемогла на виборах 7 червня, але вперше з 2002 року втратила парламентська більшість і не змогла самостійно сформувати уряд.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган доручив прем'єр-міністру, лідеру ПСР Ахмета Давутоглу сформувати кабінет міністрів. Прем'єр провів коаліційні переговори з лідерами трьох інших парламентських партій, але вони не принесли результату.

Після цього президент Туреччини оголосив про дострокові вибори в парламент і затвердив склад тимчасового уряду, яке буде діяти до виборів.