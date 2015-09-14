Кабмін відкликав проект бюджету на 2016 рік для доопрацювання

Про це повідомляється на веб-порталі Верховної Ради.

«Проект відкликано», - йдеться в повідомленні.

Раніше віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради в парламенті в понеділок, 14 вересня, повідомив, що проект держбюджету на 2016 рік внесено до парламенту, але уряд відкличе документ для доопрацювання.

Кабінет міністрів України дійсно зареєстрував у Верховній Раді законопроект про державний бюджет України на 2016 рік, як того вимагають положення Бюджетного кодексу, однак текст законопроекту на сайті Верховної Ради відсутній.

Напередодні подання проекту держбюджету міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що держбюджет на 2016 рік сформований на чинній податковій базі, передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 22,1 грн/дол.