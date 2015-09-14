Нацбанк опустив офіційну гривню до долара на 26 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2195.2695 (14 вересня – 2169.8655)

100 EUR – 2481.7522 (14 вересня – 2445.0044)

10 RUR – 3.2304 (14 вересня – 3.1905)

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,85/22,00 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,7298/24,8974 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3217/0,3242 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,9527 грн/дол., до цього часу було укладено 454 угоди на суму 295,31 млн дол.