Від зарплати до зарплати: Лукашенко оприлюднив свою декларацію про доходи

20:57, 14 вересня 2015
Фінанси
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Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко за 2014 рік отримав дохід у розмірі понад Br 551 млн ($30 тис. 979).

Фото УНИАН

Отримані кошти є зарплатою глави держави. Такі дані містяться у декларації Лукашенка, оприлюдненої ЦВК країни, передає "Белта".

Згідно з декларацією, на Лукашенка не оформлені житлові будинки та інше майно. Дохід його дружини, Галини Лукашенко, перевищив Br 98 млн (зарплата, пенсія, дивіденди).

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На неї оформлені житловий будинок в Шклові Могилевської області загальною площею 115 кв. м; одна друга частка у праві власності на житловий будинок в д. Б. Межник Шкловського району Могилевської області загальною площею 53 кв. м. Крім того, Галина Лукашенко є власником 56 акцій ВАТ "Шкловський маслоробний завод".

Нагадаємо, раніше ЦВК Білорусі отримала від чинного президента Олександра Лукашенка документи для реєстрації кандидатом на президентських виборах.

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