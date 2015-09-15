У Росії через загострення кризи знову хочуть заморозити пенсійні накопичення

Уряд Росії знову обговорює, чи не продовжити заморожування пенсійних накопичень ще на рік, пишуть "Ведомости" з посиланням на високопоставлених чиновників.

За їх словами, розглядаються два варіанти балансування бюджету. Один – від Мінфіну: скоротити витрати порівняно з тими, що були зафіксовані в червні в Основних напрямах бюджетної політики, пенсії та соціальні виплати індексувати не на фактичну інфляцію (11,9%), як сказано в законі, а на 4,5%. Наприкінці липня на нараді у президента попередньо домовилися індексувати ці виплати за прогнозним рівнем – на 7%, але зараз ясно, що і таких витрат бюджет не потягне, пояснюють чиновники. Інший – від соціального блоку: індексація на 7%, а дірку закрити накопичувальною частиною пенсій.

Читайте такожBloomberg: Скорочення резервних запасів змусило РФ відмовитися від ключового бюджетного правилаСпіврозмовники «Ведомостей» кажуть, що прем'єр Дмитро Медведєв в принципі не проти заморожування: питання з порядку і не знімали. Заморожування – один з варіантів, і не найкращий, але його вірогідність підвищилася, хоча навіть попередніх рішень ще не прийнято, запевняють вони. У президента питання поки не обговорювалося, каже його прес-секретар Дмитро Пєсков. Представники Медведєва і його першого заступника Ігоря Шувалова не відповіли на запит. Представник соціального заступника голови Ольги Голодець запевняє, що соціальний блок, як і раніше, наполягає на 11,9% – і заморожування допоможе збалансувати все.

Вперше були заморожені пенсійні накопичення за 2014 р. – гроші пішли на виплати пенсіонерам, за рахунок цього знизився трансферт Пенсійного фонду. Чиновники тоді говорили, що це екстраординарний, одноразовий шаг. Але на наступний рік уряд подовжив заморожування ще на рік.

Навесні Медведєв вирішив не заморожувати накопичення. Незабаром після цього Голодець попередила, що рішення Медведєва не виключає продовження мораторію. Чиновники Мінфіну запевняли, що в цьому немає сенсу: довіру до інституту пенсійних накопичень буде знищено, краще відразу ліквідувати його.

Але почався бюджетний процес – і до питання повернулися, пояснюють чиновники. «Звичайно, ми це обговорюємо – а ви думали, не будемо, враховуючи поточну ситуацію?» – дивується високопоставлений чиновник: доводиться вибирати між поганим і катастрофічних варіантом, наприклад, емісійним фінансуванням. «А все через боязнь сказати правду: король-то голий», – описує ситуацію з бюджетом інший чиновник.

У резервному фонді на 1 вересня було 4,7 трлн руб. Мінфін наполягає на більшому скороченні витрат. Ще приблизно на 700 млрд руб., знає один із чиновників.

Уряд досі робив велику ставку на пенсійні гроші, визнає один з чиновників: тепер, коли ухвалено рішення не видавати кошти фонду національного добробуту на нові проекти, це єдине джерело підтримки для держкомпаній.

Але зараз Медведєв, лідер «Єдиної Росії», якого через рік чекають думські вибори, і сам готовий заморожувати накопичення. На нараді, де вперше приймалося рішення про заморожування, прем'єра найбільше цікавило, як «упакувати» і донести цю ідею до людей, згадує учасник наради.