Бразилія скоротить видатки на $7 мільярдів

Уряд Бразилії скоротить витрати на 26 млдр реалів ($6,8 млрд), щоб вирішити проблему бюджетного дефіциту в 2016 році.

Про це оголосили на спільній прес-конференції міністр фінансів цієї південноамериканської країни Жоакім Леві і міністр планування, бюджету та управління Нелсон Барбоза, повідомляє ТАСС.

"Я не знаю, чи варто використовувати такий драматичний зворот, як "різати по живому", але очевидно, що це дуже значні скорочення", - зазначив голова фінансового відомства. Заходи, оприлюднені урядом, зокрема, передбачають скорочення робочих місць в держсекторі, зменшення заробітної плати держслужбовцям, а також зниження витрат на проекти у сфері охорони здоров'я та житлової політики - соціальні ініціативи, які, на думку деяких аналітиків, і забезпечили президенту Бразилії Ділмі Руссефф переобрання на другий термін.

Крім значного скорочення державних витрат, уряд також виступив із пропозицією ввести строком на чотири роки тимчасовий податок на рух фінансових коштів, який буде стосуватися всіх транзакцій, здійснюваних як фізичними, так і юридичними особами. Однак для реалізації цієї ініціативи кабміну необхідно отримати схвалення парламенту, а багато його представників раніше вже висловлювалися проти введення подібного збору.

Минулої середи міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's (S&P) знизило кредитний рейтинг Бразилії до " BB+" з "BBB-". Прогноз за цим показником був встановлений "негативний". За словами аналітиків агентства, його рішення пов'язане з тим, що кредитний профіль Бразилії ослаб з моменту останнього перегляду її рейтингу 28 липня.

"Вважаємо, що розслідування справ про корупцію проти високопоставлених осіб і компаній, як у приватному, так і в державному секторі, а також серед політичних партій, призвели до підвищення в короткостроковій перспективі рівня політичної невизначеності в країні", - йшлося в прес-релізі S&P.