Проект держбюджету-2016: зростання ВВП на 2% за інфляції 12%

Законопроект про державний бюджет України на 2016 рік розрахований на базі макроекономічного прогнозу, погодженого з Міжнародним валютним фондом, який передбачає зростання реального ВВП країни в 2016 році на 2%, збільшення номінального ВВП до 2,262 трлн грн і зростання індексу споживчих цін на 12%.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Мінфін запевняє, що продовжує активно працювати над оздоровленням системи державних фінансів, у тому числі за допомогою зниження дефіциту держбюджету з одночасним забезпеченням захисту найбільш вразливих верств населення та достатнім фінансуванням потреб національної безпеки і оборони.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроект про держбюджет України на 2016 рік і подав його на розгляд Верховної Ради України, але згодом відкликав документ для подальшого доопрацювання.

Напередодні подання проекту держбюджету міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що держбюджет на 2016 рік сформований на чинній податковій базі, передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 22,1 грн/дол.