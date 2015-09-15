Бюджет-2016 готують на чинній податковій базі, але потім перепишуть під нову

Законопроект про державний бюджет України на 2016 рік розроблено на основі чинного податкового і бюджетного законодавства, але найближчим часом дохідна і видаткова частина бюджету можуть зазнати суттєвих змін з урахуванням законодавчих процесів у країні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Мінфін зазначає, що на коригування держбюджету впливатиме ухвалення Верховною Радою нового податкового законодавства, яке набуде чинності з 1 січня 2016 року, ухвалення законопроектів для завершення процесу реструктуризації боргу України й узгодження умов реструктуризації з власниками кожної з 14 серій єврооблігацій, включених в угоду з реструктуризації, а також розгляд Радою нацбезпеки й оборони оборонних потреб країни на 2016 рік.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроект про держбюджет України на 2016 рік і подав його на розгляд Верховної Ради України, але згодом відкликав документ для подальшого доопрацювання.

За інформацією Міністерства фінансів, держбюджет на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 22,1 грн/дол. і ґрунтується на прогнозі зростання ВВП на 2% за інфляції 12%.