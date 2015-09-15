Бюджет-2016 готують на чинній податковій базі, але потім перепишуть під нову
На коригування держбюджету впливатиме ухвалення Верховною Радою нового податкового законодавства
Законопроект про державний бюджет України на 2016 рік розроблено на основі чинного податкового і бюджетного законодавства, але найближчим часом дохідна і видаткова частина бюджету можуть зазнати суттєвих змін з урахуванням законодавчих процесів у країні.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
Мінфін зазначає, що на коригування держбюджету впливатиме ухвалення Верховною Радою нового податкового законодавства, яке набуде чинності з 1 січня 2016 року, ухвалення законопроектів для завершення процесу реструктуризації боргу України й узгодження умов реструктуризації з власниками кожної з 14 серій єврооблігацій, включених в угоду з реструктуризації, а також розгляд Радою нацбезпеки й оборони оборонних потреб країни на 2016 рік.
Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроект про держбюджет України на 2016 рік і подав його на розгляд Верховної Ради України, але згодом відкликав документ для подальшого доопрацювання.
За інформацією Міністерства фінансів, держбюджет на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 22,1 грн/дол. і ґрунтується на прогнозі зростання ВВП на 2% за інфляції 12%.