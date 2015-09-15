Депутати прийняли антикорупційний закон про держзакупівлі

За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи проект закону, заступник голови Комітету ВР з питань економічної політики Юрій Соловей зазначив, що до другого читання до законопроекту було запропоновано 64 поправки, і більшість з них було враховано.

«Законопроект до першого читання передбачав зниження корупційних ризиків, а саме - перевірку інформації про кінцевого бенефіціара, демонстрацію цінової пропозиції та інших документів, публікацію протоколів оцінки, неможливість блокування торгів шляхом судового спору. Крім того, законопроект до першого читання передбачав спрощення процедури участі у торгах та підвищення порогів закупівель, - сказав Соловей. - До другого читання Комітет запропонував не виключати із системи держзакупівель систему моніторингу держзакупівель, але передати її Мінекономрозвитку від профільного органу – Державної фінансової інспекції. Також Комітет запропонував підвищити поріг закупівель для виконання робіт з 1,2 млн грн до 1,5 млн грн у зв'язку з підвищенням цін, у тому числі на будівельно-монтажні роботи».

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус, присутній на голосуванні, наголосив, що документ є вкрай важливим, і він входить до загального пакета реформи сектора держзакупівель, яка буде продовжена в жовтні.

«Це дуже важливий закон, це реальна можливість заощадити 50 млрд грн на рік, - сказав Абромавичус. – Реформа держзакупівель базується на двох законопроектах. Один прийняли, другий буде в жовтні. І він торкнеться того, щоб всі держзакупівлі були переведені в електронну площину», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у першому читанні законопроект було ухвалено 30 червня поточного року. Тоді ж Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявило про намір до кінця 2016 року перевести всі державні закупівлі, за винятком специфічних та оборонних, в електронний формат. Система електронних держзакупівель буде побудована шляхом об'єднання інфраструктури волонтерського проекту щодо прозорості держзакупівель Prozorro і публічного порталу держпідприємства «Зовнішторгвидав».