Депутати прийняли антикорупційний закон про держзакупівлі
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому проект закону про внесення змін до низки законодавчих актів про проведення державних закупівель, що поліпшують механізм проведення держзакупівель, обсяг яких становить близько 300 млрд грн на рік.
За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.
Представляючи проект закону, заступник голови Комітету ВР з питань економічної політики Юрій Соловей зазначив, що до другого читання до законопроекту було запропоновано 64 поправки, і більшість з них було враховано.
«Законопроект до першого читання передбачав зниження корупційних ризиків, а саме - перевірку інформації про кінцевого бенефіціара, демонстрацію цінової пропозиції та інших документів, публікацію протоколів оцінки, неможливість блокування торгів шляхом судового спору. Крім того, законопроект до першого читання передбачав спрощення процедури участі у торгах та підвищення порогів закупівель, - сказав Соловей. - До другого читання Комітет запропонував не виключати із системи держзакупівель систему моніторингу держзакупівель, але передати її Мінекономрозвитку від профільного органу – Державної фінансової інспекції. Також Комітет запропонував підвищити поріг закупівель для виконання робіт з 1,2 млн грн до 1,5 млн грн у зв'язку з підвищенням цін, у тому числі на будівельно-монтажні роботи».
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус, присутній на голосуванні, наголосив, що документ є вкрай важливим, і він входить до загального пакета реформи сектора держзакупівель, яка буде продовжена в жовтні.
«Це дуже важливий закон, це реальна можливість заощадити 50 млрд грн на рік, - сказав Абромавичус. – Реформа держзакупівель базується на двох законопроектах. Один прийняли, другий буде в жовтні. І він торкнеться того, щоб всі держзакупівлі були переведені в електронну площину», - зазначив міністр.
Як повідомляв УНІАН, у першому читанні законопроект було ухвалено 30 червня поточного року. Тоді ж Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявило про намір до кінця 2016 року перевести всі державні закупівлі, за винятком специфічних та оборонних, в електронний формат. Система електронних держзакупівель буде побудована шляхом об'єднання інфраструктури волонтерського проекту щодо прозорості держзакупівель Prozorro і публічного порталу держпідприємства «Зовнішторгвидав».