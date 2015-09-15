Прямі інвестиції у Росію скоротилися в два рази

За перші шість місяців минулого року розмір інвестицій становив 5,21 мільярда доларів.

Про це пише The Financial Times з посиланням на результати дослідження ринків компанії fDi Markets.

За цим показником Росія поступається, наприклад, Боснії і Герцеговині (2,83 мільярда), Марокко (2,87 мільярда) і випереджає Філіппіни (2,79 мільярда) та Казахстан (2,51 мільярда).

При цьому прямі інвестиції в Казахстан за рік збільшилися на 258,8 відсотка. Серед лідерів зростання — Словаччина (231,6 відсотка), Індія (149 відсотків) і Таїланд (135,2 відсотка). Приплив грошей в Китай скоротився на 26,2 відсотка, до 27,8 мільярда доларів.

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Як пише lenta.ru, згідно з останнім прогнозом Центробанку, в 2015 році відтік капіталу з Росії становитиме 85 мільярдів доларів (раніше регулятор припускав, що з країни підуть 111 мільярдів). У 2016 році очікується відтік в 56 мільярдів, у 2017-му — 53 мільярди, в 2018-му — 47 мільярдів.