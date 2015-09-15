Прямі інвестиції у Росію скоротилися в два рази
Обсяг прямих іноземних інвестицій у Росію за підсумками першого півріччя 2015 року скоротився на 46,1 відсотка, до 2,81 мільярда доларів.
За перші шість місяців минулого року розмір інвестицій становив 5,21 мільярда доларів.
Про це пише The Financial Times з посиланням на результати дослідження ринків компанії fDi Markets.
За цим показником Росія поступається, наприклад, Боснії і Герцеговині (2,83 мільярда), Марокко (2,87 мільярда) і випереджає Філіппіни (2,79 мільярда) та Казахстан (2,51 мільярда).
При цьому прямі інвестиції в Казахстан за рік збільшилися на 258,8 відсотка. Серед лідерів зростання — Словаччина (231,6 відсотка), Індія (149 відсотків) і Таїланд (135,2 відсотка). Приплив грошей в Китай скоротився на 26,2 відсотка, до 27,8 мільярда доларів.
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Як пише lenta.ru, згідно з останнім прогнозом Центробанку, в 2015 році відтік капіталу з Росії становитиме 85 мільярдів доларів (раніше регулятор припускав, що з країни підуть 111 мільярдів). У 2016 році очікується відтік в 56 мільярдів, у 2017-му — 53 мільярди, в 2018-му — 47 мільярдів.