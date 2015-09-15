Радником Яресько став американський економіст, який консультував Рейгана і Тетчер

Відомий американський економіст, засновник теорії залежність державних доходів від середнього рівня податкових ставок у країні Артур Лаффер став радником міністра фінансів України Наталії Яресько з податкових питань, повідомила прес-служба міністерства.

Міністерство зазначає, що Лаффер навчався в Єльському університеті, є доктором філософії в Стенфордському університеті, професором Університету Південної Кароліни та Чиказького університету, а також був економічним радником президента США Рональда Рейгана і прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер.

Мінфін нагадав, що раніше до команди міністерства статус радників міністра та заступників міністра вже приєдналися колишній заступник прем'єр-міністра і міністра фінансів Словаччини Іван Міклош, міжнародні економісти і експерти Кріс Вейлс і Роберт Конрад.

«У вересні до команди визнаних міжнародних експертів, які консультують Міністерство фінансів, приєднався відомий американський економіст Артур Лаффер», - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, Лаффер буде надавати Міністру фінансові консультації з питань здійснення в Україні податкової реформи, що дозволить створити прозору, ефективну податкову систему, яка буде стимулювати інвестиції, економічне зростання і створення робочих місць, поліпшить якість надання державних послуг для бізнесу, і тим самим дасть потужний поштовх для сталого зростання економіки країни.

Як повідомляв УНІАН, на 12-му форумі YES у Києві Лаффер заявив, що розроблена Міністерством фінансів України податкова реформа, яка передбачає низьку і плоску шкалу оподаткування, є великим кроком до сильної економіки. За його словами, така система оподаткування обов'язково дасть позитивний результат, адже без сильної економіки неможливо побудувати сильну державу.

Як повідомляв УНІАН, податкова реформа, розроблена Міністерством фінансів, що передбачає введення єдиної 20% ставки на всі ключові податки: єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість.

Довідка УНІАН. Артур Лаффер знаменитий завдяки відкриттю ефекту закономірності впливу податкових ставок на податкові надходження, що отримав його ім'я. Ефект Лаффера і його графічне вираження у вигляді кривої Лаффера показує, що в певних умовах зменшення податкових ставок може викликати збільшення податкових надходжень.