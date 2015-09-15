НБУ заборонив восьми компаніям проводити аудиторські перевірки банків

Національний банк України заборонив восьми компаніям проводити аудиторські перевірки банків, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з рішенням Комітету з питань аудиту банків України, зазначені компанії виключені з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Зокрема, рішення стосується компаній "Донецькінаудит", "Укрвостокаудит", "Української аудиторської служби", "Блискор", "Консультант", "Оратанія", "СТАВР", "Фінком-аудит".

"Очищення банківської системи - це не тільки виведення з ринку неплатоспроможних банків, але і заборона працювати з банками аудиторським компаніям, які давали позитивні висновки, знаючи про проблеми в банку", - цитуються в повідомленні слова директора департаменту банківського нагляду Катерини Рожкової.

За її словами, ще три компанії не здійснювали аудит фінансової звітності банків протягом тривалого періоду.

«Ми не виключили їх з Реєстру, оскільки формального порушення не було. Однак ми не впевнені в тому, що їхній досвід і процедури відповідають сучасним вимогам, тому направили в банки лист з пропозицією утриматися від використання послуг цих компаній ", - зазначила Рожкова.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів відзначає низьку якість аудиторських послуг в Україні, спираючись на статистику позитивних аудиторських висновків, виданих аудиторами за результатами перевірки банків, які згодом були визнані неплатоспроможними, і емітентів фіктивних цінних паперів.

Зокрема, за словами заступника міністра фінансів Олени Макеєвої, 55 банків, які на сьогодні визнані неплатоспроможними, проходили аудит в 20 аудиторських фірмах, при цьому тільки 5 банкам аудиторські компанії надали негативний аудиторський висновок або відмовилися від звіту.

У 2014-2015 роках НБУ визнав неплатоспроможними понад 50 банків, у результаті чого у банки введена тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізосіб, що в більшості випадків закінчується прийняттям рішення про ліквідацію банку.