Дефіцит бюджету Росії за вісім місяців досяг $15 мільярдів

Дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-серпня досяг 2,1% ВВП або 994,2 млрд руб (приблизно 15 млрд доларів), передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів РФ.

За підсумками восьми місяців, доходи федерального бюджету склали 8,96 трлн руб. або 71,4% до загального обсягу доходів федерального бюджету, затвердженого федеральним законом.

Читайте такожКремль визнав, що російська економіка "лежить на дні"Витрати федерального бюджету за перші вісім місяців склали 9,95 трлн руб., що становить 65,4% до затвердженого обсягу видатків на 2015 рік.

Закладений дефіцит бюджету в 2015 році становить 3,7% ВВП Росії або 2,765 трлн руб.

Нагадаємо, Кремль переклав відповідальність за бюджет на уряд.