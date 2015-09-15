Гривня закрила міжбанк на рівні 22,03 за долар

У вівторок, 15 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,90/22,03 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,7680/24,9130 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3280/0,3300 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,9982 гривні/долар, до цього часу було укладено 556 угод на суму 351,04 мільйона доларів.