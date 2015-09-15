Нацбанк послабив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2199.8165 (15 вересня – 2195.2695)

100 EUR – 2490.1923 (15 вересня – 2481.7522)

10 RUR – 3.275 (15 вересня – 3.2304)

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,90/22,03 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,7680/24,9130 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3280/0,3300 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,9982 гривні/долар, до цього часу було укладено 556 угод на суму 351,04 мільйона доларів.