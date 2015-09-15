Мінфін сподівається на ухвалення держбюджету-2016 на новій податковій базі - Яресько

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

"Сподіваємося, якщо буде нова податкова база", - сказала Яресько, відповідаючи на питання, чи буде держбюджет на наступний рік затверджено на новій податковій базі, з урахуванням запропонованих Мінфіном змін в Податковий кодекс.

"Ми зняли бюджет, тому що ми чекаємо податкової реформи, чекаємо більш чітких даних по обороні", - додала вона і зазначила, що даних по оборонному бюджету на наступний рік поки немає, оскільки засідання Ради нацбезпеки і оборони ще не відбулося.

Раніше в Мінфіні повідомляли, що законопроект про держбюджет на 2016 рік розроблено на основі чинного податкового і бюджетного законодавства, але найближчим часом дохідна і видаткова частина бюджету можуть зазнати істотні зміни з урахуванням законодавчих процесів у країні.

Мінфін розраховує на схвалення оновленого Податкового кодексу у Верховній Раді у вересні. Підготовлені Мінфіном зміни до системи оподаткування в тому числі передбачають встановлення лінійних однорідних ставок податків у 20% з податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на прибуток, а також заміну податкових пільг для окремих галузей на пряме субсидування з держбюджету.

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Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроект про держбюджет України на 2016 рік і подав його на розгляд Верховної Ради України, але згодом відкликав документ для подальшого доопрацювання.

За інформацією Міністерства фінансів, держбюджет на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 22,1 гривні/долар і ґрунтується на прогнозі зростання ВВП на 2% при інфляції 12%.