Мінфін сподівається на ухвалення держбюджету-2016 на новій податковій базі - Яресько
Міністерство фінансів України сподівається, що державний бюджет країни на 2016 рік буде затверджений на новій податковій базі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.
"Сподіваємося, якщо буде нова податкова база", - сказала Яресько, відповідаючи на питання, чи буде держбюджет на наступний рік затверджено на новій податковій базі, з урахуванням запропонованих Мінфіном змін в Податковий кодекс.
"Ми зняли бюджет, тому що ми чекаємо податкової реформи, чекаємо більш чітких даних по обороні", - додала вона і зазначила, що даних по оборонному бюджету на наступний рік поки немає, оскільки засідання Ради нацбезпеки і оборони ще не відбулося.
Раніше в Мінфіні повідомляли, що законопроект про держбюджет на 2016 рік розроблено на основі чинного податкового і бюджетного законодавства, але найближчим часом дохідна і видаткова частина бюджету можуть зазнати істотні зміни з урахуванням законодавчих процесів у країні.
Мінфін розраховує на схвалення оновленого Податкового кодексу у Верховній Раді у вересні. Підготовлені Мінфіном зміни до системи оподаткування в тому числі передбачають встановлення лінійних однорідних ставок податків у 20% з податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на прибуток, а також заміну податкових пільг для окремих галузей на пряме субсидування з держбюджету.
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Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроект про держбюджет України на 2016 рік і подав його на розгляд Верховної Ради України, але згодом відкликав документ для подальшого доопрацювання.
За інформацією Міністерства фінансів, держбюджет на 2016 рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, курс гривні на рівні 22,1 гривні/долар і ґрунтується на прогнозі зростання ВВП на 2% при інфляції 12%.