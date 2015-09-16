Світовий банк надав Україні кредит у $500 мільйонів і закликав уряд прискорити реформи

"Повернути стабільність і економічне зростання України можна тільки в тому разі, якщо країна буде продовжувати рухатися шляхом реформ", - заявив директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан, пише Новое время з посиланням на прес-службу банку.

За його словами, кредит допоможе цій меті, підтримуючи ряд заходів по стабілізації фінансового сектора країни і оздоровленню банківського сектору.

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Він зазначив, що українська влада зробили вражаючі кроки з реформування економіки, і у Світовому банку спостерігають перші ознаки стабілізації.

Але через серйозність проблем Фан закликає уряд України до прискорення реформ.

Надання цієї позики є частиною широкого пакету фінансової підтримки України з боку Світового банку, яка передбачає виділення протягом 2015 року коштів у розмірі до $2 млрд. У травні 2014 року в рамках цієї програми Україна вже отримала DPL-1 в розмірі $750 млн.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк очікує початку відновлення економіки України в 2016 році