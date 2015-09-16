МВФ виділив Центральноафриканській Республіці кредит в $11,8 мільярдів

Міжнародний валютний фонд виділяє $11,8 млрд фінансової допомоги Центральноафриканській Республіці в рамках програми строкового кредитування, повідомляється на сайті МВФ.

Як наголошується в повідомленні, Центральноафриканська Республіка поступово відновлюється після великої політичної кризи в 2013 році, яка привела до економічного і гуманітарного колапсу.

Читайте такожПорошенко: Україна вперше виконує програму співробітництва з МВФКрім того, за останні місяці посилення умов безпеки дозволило відновити державний контроль над більшою частиною регіонів країни, а відновлення політичного діалогу сприяє можливості провести вибори до кінця року.

МВФ підкреслює, що економічні перспективи 2016 року Центральноафриканської Республіки виглядають обнадійливими, але ризики залишаються високими, у тому числі тривалого політичного оновлення і низької зовнішньої підтримки. Державні фінанси будуть залишатися під тиском, але комплексні плани для збільшення збирання доходів, що реалізуються, і подальше реформування фонду заробітної плати, як очікується, полегшать перехід до кращого.

ЦАР має істотні природні ресурси - родовища алмазів, урану, золота, нафти, лісові та гідроенергетичні ресурси. Тим не менш, країна залишається однією з найбідніших в світі. Чисельність населення - близько 4 млн.