У Росії готуються до випуску віртуальної валюти: Qiwi імітує рублі

Росія готує випуск своїх віртуальних грошей, пише "Комерсант".

Платіжна система Qiwi обіцяє в майбутньому році почати емісію бітрублів на основі технології, за якою створювалися біткоіни — найпопулярніша криптовалюта. Зараз у всьому світі обсяг обертових цифрових грошей досягає $3,8 млрд. Але проти обороту таких платіжних одиниць виступають російські чиновники. Причина цих побоювань — можливе використання віртуальних грошей при фінансуванні тероризму та відмивання доходів.

Але в липні п.р. президент РФ Володимир Путін заявив, що розрахунки в біткоінах можливі у деяких сегментах. Не виключено, що це висловлювання могло вплинути на плани Qiwi по запуску нового проекту.

Читайте такожМіжнародна ізоляція Росії посилюється через продовження дестабілізації в Україні - Білий ДімЗа попередніми підрахунками, для запуску кріптовалюти в Qiwi потрібно кілька сотень мільйонів рублів. Але проводити грошову емісію в Росії поки може виключно ЦБ, нагадує радник юридичної компанії Herbert Smith Freehills Станіслав Григор'єв. «Тому без дозволу регулятора в Росії не вийде запустити криптовалюту»,— додав він. Солонін стверджує, що Qiwi проводила на цей рахунок неформальні зустрічі з представниками Центробанку.

Qiwi — перша компанія, яка намагається запустити в обіг в Росії свою віртуальну валюту. Зараз у всьому світі в основному використовується біткоін (ВТС): цю криптовалюту користувачі інтернету можуть придбати за звичайні гроші або заробити. Для цього потрібно запустити на комп'ютері спеціальну програму, яка вирішує математичні задачі. Після закінчення обчислень на рахунок користувача в платіжній системі нараховується один біткоін. Але чим більше біткоінів емітується, тим складніше стають завдання. Всі інші кріптовалюти у світі прийнято називати альткоінами.

За даними Cryptolization, 15 вересня загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют досягала $3,8 млрд, з них тільки 12,29% припадає на альткоіни. Розмір емісії біткоінів складає близько 108 тис. BTC в місяць. За даними Coinbase, поточна вартість 1 BTC становить $231,71.

У Росії постійно вживалися заходи для заборони біткоіна. Конкретні кроки були зроблені в січні 2014 року у формі заяви Центрального банку, а також Генеральної прокуратури РФ. Але ніяких реальних законодавчих заходів по забороні біткоіна в Росії зроблено не було, крім розробки законопроекту.