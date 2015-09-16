НБУ вирішив ліквідувати "Укргазпромбанк"

Національний банк України прийняв рішення про ліквідацію і відкликання банківської ліцензії «Укргазпромбанку», який місяць тому був проданий Фондом гарантування вкладів фізосіб арабській компанії Primestar Energy FZE.

За інформацією НБУ, 9 вересня Фонд гарантування вкладів фізосіб звернувся з пропозицією про відкликання ліцензії та ліквідацію банку з 14 вересня 2015 року.

Читайте такожАнтимонопольний комітет дозволив арабській компанії купити акції "Укргазпромбанку"НБУ нагадав, що «Укргазпромбанк» був віднесений до категорії неплатоспроможних 7 квітня 2015 року, і 5 серпня регулятор узгодив придбання банку компанією Primestar Energy FZE. Новий власник повинен був відновити показники платоспроможності та ліквідності банку протягом місяця після укладення договору.

Раніше, 14 вересня, НБУ повідомив, що відсторонив від посади члена наглядової ради «Укргазпромбанку» Івана Дияка, колишнього власника істотної участі в банку до його продажу арабській компанії, і поставив вимогу призначити замість нього іншу людину.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про припинення тимчасової адміністрації в «Укргазпромбанку» у зв'язку з продажем 100% його акцій арабській компанії Primestar Energy FZE.

Тимчасова адміністрація працювала в банку з 7 квітня цього року на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. «Укргазпромбанк» працював на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов. Одним з основних власників банку до його неплатоспроможності був львівський бізнесмен Іван Дияк – в минулому народний депутат України і радник президента Віктора Ющенка, а також колишній радник голови правління НАК «Нафтогаз України».