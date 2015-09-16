Долар коливається до світових валют напередодні засідання Федрезерву США

На світових торгах в середу, 16 вересня, долар торгується з незначними змінами по відношенню до світових валют в очікуванні засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США і рішення по грошовій політиці країни, передає ПРАЙМ.

Так, з початку торгів індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) знизився на 0,1% - до 95,46 пункту. Раніше в ході торгів він підвищувався до 95,61 долара. Курс євро до долара виріс до 1,1289 долара з 1,127 долара за євро. Курс долара до ієни впав до 120,14 ієни за долар з 120,43 ієни за долар у вівторок.

Читайте такожФРС відзначила поліпшення економіки США: облікову ставку можуть підвищити у вересніЧергове дводенне засідання ФРС США, на якому буде прийнято рішення щодо підвищення відсоткової ставки, відбудеться 16-17 вересня. Ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% з грудня 2008 року. При цьому підвищення ставки в останній раз було зроблено 29 червня 2006 року. Протягом 2007-2008 років Федрезерв поступово знижував ставку до тих пір, поки вона не досягла мінімальної позначки в грудні 2008 року.