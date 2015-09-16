"Інтеграл-банк" визнано неплатоспроможним

Національний банк України прийняв рішення про віднесення «Інтеграл-банку» до категорії неплатоспроможних, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, банк перебував у статусі проблемного з серпня 2015 року через брак коштів, що призвело до невиконання ним своїх зобов'язань перед вкладниками і кредиторами. Крім того, встановлено факти невідображення банком у бухгалтерському обліку випадків невиконання доручень клієнтів у встановлений термін.

Читайте такожНБУ заборонив восьми компаніям проводити аудиторські перевірки банківТакож погіршилися фінансові показники діяльності банку. При цьому власники банку, всупереч вимогам законодавства, не вжили своєчасних заходів для його достатньої фінансової підтримки.

Раніше в рамках процесу очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 56 банків, які на даний час виводяться з ринку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Довідка УНІАН. «Інтеграл-банк» працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Основним власником банку є Кирило Торішній, який володіє прямо і опосередковано через інвесткомпанію «Інвестиційно-торговельний союз» 48,5705% акцій банку.