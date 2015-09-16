Плоди дружби з Росією: у Білорусі на третину зросли прострочені заборгованості

У Білорусі майже на третину зросли прострочені кредиторська і дебіторська заборгованості організацій, повідомляють "Білоруські новини" з посиланням на повідомлення Національного статистичного комітету.

Так, кредиторська заборгованість організацій на 1 серпня 2015 року склала 326,9 трлн рублів, у тому числі прострочена — 50,3 трлн, або 15,4% загального обсягу кредиторської заборгованості (на 1 серпня 2014 року — 33 трлн рублів, або 12,4%).

Читайте такожУ Білорусі кількість збиткових підприємств зросла майже на 40%Порівняно з 1 січня 2015 року прострочена заборгованість зросла на 31,3%, в тому числі за липень — на 1,6%. Загалом кредиторська заборгованість з початку року зросла на 15,1%, за липень — знизилася на 1,6%.