Китай скасує квоти для компаній на залучення коштів за кордоном

Державний комітет з розвитку і реформи (NDRC) КНР скасує обмеження для компаній на залучення коштів на зарубіжних боргових ринках з метою уповільнити відтік капіталу з країни після девальвації юаня, повідомляє Прайм.

"Зокрема, скасовуються квоти на розміщення компаніями облігацій в іноземній валюті або юанях і залучення кредитів за кордоном з терміном більш року. Компанії мають лише повідомити регулятора про підготовлюваний крок без необхідності отримати схвалення. Раніше NDRC розглядав запит кожної компанії на запозичення за кордоном", - говориться в повідомленні.

Влада Китаю також планує стимулювати компанії з хорошими кредитними історіями до залучення коштів за кордоном для реалізації різних проектів. За даними агентства, обсяг випущених китайськими компаніями облігацій, номінованих у доларах, з початку 2015 року впав на 17% - до 117,2 мільярда доларів.

"Даний крок допоможе прискорити процес залучення коштів за кордоном китайськими компаніями", - зазначає старший віце-президент Moody's Айван Чун (Ivan Chung).

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Зазначається, що в середині серпня Народний банк КНР послідовно знизив на 1,9%, 1,62% і 1,1% довідковий курс юаня до долара. На тлі побоювань за перспективи економіки Китаю впав індекс Шанхайської біржі, також спостерігався обвал фондових ринків в усьому світі.