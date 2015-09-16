Гривня зміцнилася на міжбанку до 21,90 за долар

У середу, 16 вересня, котирування гривні до долара СШАна міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,70/21,90 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,4190/24,6410 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3300/0,3330 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 21,8395 гривні/долар, до цього часу було укладено 120 угод на суму 41,41 мільйона доларів.