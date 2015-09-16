Швеція виділить Україні $500 мільйонів в обмін на гривні
Національний банк України уклав договір про валютний своп з Національним банком Швеції, який передбачає купівлю-продаж 500 млн дол. США в обмін на українську гривню.
Як повідомляється на сайті НБУ, кошти від свопу буде спрямовано на поповнення міжнародних резервів України.
Також НБУ уклав із шведським регулятором договір про технічну допомогу для України, в рамках якої центробанк Швеції співпрацюватиме з українським регулятором, аби передати знання у сферах, важливих для центральних банків.
Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за серпень зросли на 21,6%, або на 2,2 млрд дол., - до 12,6 млрд дол. завдяки отриманню чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, а також надходженню коштів від інших міжнародних кредиторів і ряду валютних операцій НБУ.
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НБУ в рамках програми з МВФ розраховує наростити золотовалютні резерви до 18 млрд дол. на кінець 2015 року.
За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%, - до 7,533 млрд дол. на 1 січня 2015 року.