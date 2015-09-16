Швеція виділить Україні $500 мільйонів в обмін на гривні

Як повідомляється на сайті НБУ, кошти від свопу буде спрямовано на поповнення міжнародних резервів України.

Також НБУ уклав із шведським регулятором договір про технічну допомогу для України, в рамках якої центробанк Швеції співпрацюватиме з українським регулятором, аби передати знання у сферах, важливих для центральних банків.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за серпень зросли на 21,6%, або на 2,2 млрд дол., - до 12,6 млрд дол. завдяки отриманню чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, а також надходженню коштів від інших міжнародних кредиторів і ряду валютних операцій НБУ.

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НБУ в рамках програми з МВФ розраховує наростити золотовалютні резерви до 18 млрд дол. на кінець 2015 року.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%, - до 7,533 млрд дол. на 1 січня 2015 року.