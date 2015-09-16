Росія щомісяця перераховує "ДНР" $37 мільйонів на пенсії - Bloomberg

Цю інформацію розкрили два джерела "ДНР", передає "РБК" з посиланням на Bloomberg.

Наголошується, що на червень 2015 року на підконтрольній бойовикам території Донбасу проживали близько 1 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсій в "ДНР" склав 1000 грн, і з жовтня 2014 по березень 2015 їх виплатили два рази. В "ЛНР" пенсія була встановлена ​​в розмірі 1800 грн і виплачена за той же період один раз.

За підрахунками РБК, "ДНР" і "ЛНР" з листопада по березень мали витратити на соціальні виплати близько 1,9 млрд грн, що за курсом валют, затвердженим самопроголошеною "ДНР", було еквівалентно 3,8 млрд руб. Наприкінці березня в обох "республіках" оголосили про початок регулярної виплати в рублях за курсом 1 грн до 2 руб.

У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про жодні спеціальні виплати для "ДНР" і "ЛНР", наголосивши, що Москва надає регіону гуманітарну допомогу.

При цьому, за даними РБК, у Донецьку та Луганську заявили, що гроші на виплату пенсій вони отримали за рахунок збору податків.

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Варто зазначити, що Центральний банк "ДНР" був заснований 11 місяців тому. Його очолила колишній керівник одного з місцевих банків Ірина Нікітіна. Донецький центробанк розмістився в приміщеннях українського "Ексімбанку", у ньому працює близько 2000 співробітників, що складає приблизно три чверті від персоналу штаб-квартири ЄЦБ у Франкфурті.

У свою чергу глава центробанку "ДНР" розповіла, що до випуску готові 300 тисяч платіжних карт, які «скоро будуть використовуватися навіть за кордоном». Банкомати на території республіки приймають тільки місцеві карти, і єдиною доступною операцією є зняття готівки. У центробанку є дев'ять банкоматів, які, за словами Нікітіної, обслуговують лише співробітників уряду.

При цьому уряд "ДНР" намагається стягувати податки з місцевих бізнесменів і вимагає від них відкривати рахунки в центральному банку для оплати поставок. За словами Нікітіної, підприємці вже відкрили 14 тисяч рахунків. Вони проводять оплату російським постачальникам через кредитний кооператив, розташований у Росії чи через банк у Південній Осетії, зазначає Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, влітку валютні курси в "ДНР" були встановлені таким чином, щоб платити в рублях було дешевше, ніж у гривнях, що повинно було знизити використання української валюти. За даними центрального банку "республіки", його валютні запаси на 90% складаються з рублів.

Раніше УНІАН повідомляв, що терористи, які захопили частину Донецької області, представили макет власних банківських пластикових карт для населення. Зазначається, що вже надійшла перша партія карток у кількості 300 тисяч. При цьому нібито підготовлені для роботи термінали і банкомати для запуску карткової системи: близько 380 банкоматів і понад 700 терміналів.