У Казахстані курс нацвалюти б'є антирекорди: обмінники призупиняли роботу

В банках і обмінниках столиці Казахстану Алмати курс долара знову оновив власний рекорд, досягнувши позначки 290-299 тенге, повідомляє Zakon.kz.

У свою чергу, на Казахстанській фондовій біржі (KASE) середньозважений курс тенге до долара США за підсумками ранкових торгів середи склав 283,98 тенге за долар.

Читайте такожКазахстанці мішками скуповують продукти, змітаючи з полиць магазинів борошно, крупи та консерви Обмінні пункти Алмати і Астани припиняли продаж доларів США і євро через дефіцит валют, попит на які зростає, передає "Комерсант".

Нагадаємо, Казахстан з 20 серпня 2015 року перейшов до вільно плаваючого курсу національної валюти. Тепер її вартість визначає ринок - результати торгів на фондовій біржі (KASE). За ними казахстанські банки встановлюють курс долара до тенге.

При цьому збережені обмеження: різниця між купівлею і продажем валюти в обмінних пунктах все одно не повинна перевищувати 2 тенге, також показник за підсумками в останній робочий день буде поширюватися і на вихідні.