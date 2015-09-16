Прем'єр хоче сформувати фіскальну службу з нуля, як поліцію

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зажадав від керівництва Державної фіскальної служби докорінно оновити структуру відомства, вивести за штат всіх працівників і провести новий набір за прикладом набору в поліцію. Про це очільник уряду сказав під час засідання Кабміну.

"Кращий приклад – це поліція, яка була створена. Тобто ми в податковій службі повинні запровадити такий самий підхід, що його було закладено при формуванні поліції, – сказав Яценюк. – Має бути затверджена нова структура ДФС, всіх вивести за штат, набір на керівника області, району ДФС, митниці та податкової міліції в такому самому форматі, як і набір в національну поліцію: тести і прозорий конкурс. Залучайте бізнес-омбудсмена, підприємства та громадськість", – сказав Яценюк.

Раніше він повідомив, що Кабінет міністрів України ініціював розслідування всіх оприлюднених, в тому числі і в ЗМІ, фактів протиправної діяльності керівництва Державної фіскальної служби. За словами Яценюка, ДФС потрібна не просто зміна керівництва, тому що така зміна не приводить до ефективної діяльності ні ДФС, ні митниці, ні будь-якого держоргану. Потрібна кардинальна зміна системи, коли змінюються не таблички, "а ставлення до платників податків та громадян".

У свою чергу міністр фінансів України Наталія Яресько, яка курирує роботу ДФС, наголошувала, що результатом реформування Державної фіскальної служби, яке має завершитися до кінця 2016 року, має стати ліквідація корупції в ДФС, а також усунення можливостей для контрабанди та ухилення від сплати податків.

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Як повідомляв УНІАН, інституційна реформа ДФС є однією з попередніх умов для виділення Україні третього траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF від ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду.

У травні в ДФС змінилося керівництво, і на посаду голови служби було призначено Романа Насірова. Він був обраний в результаті участі в конкурсі.