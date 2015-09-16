Кабмін виділяє 21,5 мільярда Фонду гарантування вкладів

14:40, 16 вересня 2015
Фінанси
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Кабінет міністрів України задовольнив пропозицію Фонду гарантування вкладів про виділення фонду 21,5 мільярда гривень на забезпечення виплат вкладникам ліквідованих банків.

/ УНИАН

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав у ході засідання уряду.

"Сьогодні Кабмін оприлюднить рішення про виділення Фонду гарантування вкладів 21,5 мільярда гривень, - сказав Яценюк. – Фонд гарантування вкладів звернувся до уряду по допомогу, тому що у Фонду гарантування немає коштів. І уряд приймає рішення і передає кошти у фонд, і прошу, щоб ці кошти були негайно направлені на виплату вкладів в збанкрутілих банках. Окремо прошу, щоб робота Фонду гарантування вкладів була прозорою та ефективною".

Яценюк зазначив, що таке рішення уряду дає можливість отримати додаткову допомогу від інших партнерів, у тому числі німецького держбанку KWF.

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