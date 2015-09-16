Кабмін виділяє 21,5 мільярда Фонду гарантування вкладів
14:40, 16 вересня 2015Фінанси
178
Кабінет міністрів України задовольнив пропозицію Фонду гарантування вкладів про виділення фонду 21,5 мільярда гривень на забезпечення виплат вкладникам ліквідованих банків.
Кабмін оприлюднить рішення про виділення Фонду гарантування вкладів 21,5 млрд гривень / УНІАН
Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав у ході засідання уряду.
"Сьогодні Кабмін оприлюднить рішення про виділення Фонду гарантування вкладів 21,5 мільярда гривень, - сказав Яценюк. – Фонд гарантування вкладів звернувся до уряду по допомогу, тому що у Фонду гарантування немає коштів. І уряд приймає рішення і передає кошти у фонд, і прошу, щоб ці кошти були негайно направлені на виплату вкладів в збанкрутілих банках. Окремо прошу, щоб робота Фонду гарантування вкладів була прозорою та ефективною".
Яценюк зазначив, що таке рішення уряду дає можливість отримати додаткову допомогу від інших партнерів, у тому числі німецького держбанку KWF.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter