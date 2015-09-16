Кабмін виділяє 21,5 мільярда Фонду гарантування вкладів

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав у ході засідання уряду.

"Сьогодні Кабмін оприлюднить рішення про виділення Фонду гарантування вкладів 21,5 мільярда гривень, - сказав Яценюк. – Фонд гарантування вкладів звернувся до уряду по допомогу, тому що у Фонду гарантування немає коштів. І уряд приймає рішення і передає кошти у фонд, і прошу, щоб ці кошти були негайно направлені на виплату вкладів в збанкрутілих банках. Окремо прошу, щоб робота Фонду гарантування вкладів була прозорою та ефективною".

Яценюк зазначив, що таке рішення уряду дає можливість отримати додаткову допомогу від інших партнерів, у тому числі німецького держбанку KWF.