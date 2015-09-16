Нацбанк починає купувати долари на міжбанку для поповнення резервів

Національний банк України для нагромадження міжнародних резервів починає регулярні аукціони з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку, в яких зможуть взяти участь усі банки.

Як повідомляється на сайті НБУ, планується купувати валюту в невеликих обсягах – до 10 млн дол. США на день за прийнятною ціною, що дозволить уникнути тиску на обмінний курс гривні.

Регулятор роз'яснив, що банки зможуть подавати кілька заявок для участі в аукціоні з різних курсів, при цьому НБУ задовольнятиме заявки, починаючи з найнижчого курсу продажу валюти, і залишає за собою право визнати аукціон таким, що не відбувся, якщо пропозиції банків будуть неприйнятними.

Нацбанк наголошує, що кількамісячна стабілізація валютного ринку й очікуваний значний приплив валютної виручки в країну від продажу нового врожаю дають змогу купувати валюту без ризику негативного впливу на обмінний курс.

Регулятор обіцяє публікувати деталі про проведення аукціонів, в тому числі дату і час їх проведення, перед кожним з аукціонів, і нагадує, що з початку року придбав на міжбанківському валютному ринку 1,3 млрд дол. США.

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Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 рази - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку й отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. упродовж останніх п'яти місяців.

Згідно з Меморандумом про економічну і фінансову політику від 21 липня 2015 року між Україною і Міжнародним валютним фондом, повне скасування обмежень на валютному ринку можливе після успішного завершення часткової реструктуризації державного боргу, докапіталізації банків за результатами стрес-тестування 2014 року і повного переходу НАК «Нафтогаз України» до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не із золотовалютних резервів.