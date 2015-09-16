США можуть збільшити фінансову допомогу Україні – The Financial Times

США можуть розглянути питання про збільшення фінансової допомоги для України. Про це повідомляє британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела.

Згідно з повідомленням, така інформація надійшла з джерела газети в Мінфіні США напередодні голосування у Верховній Раді України про затвердження угоди про реструктуризацію зовнішнього боргу України в розмірі 18 млрд дол. США, що стала об'єктом критики з боку деяких кредиторів і опозиційних політиків.

"Існує перспектива надання додаткового фінансування з боку США та з інших джерел. Щоб Україна стала успішною за існуючих обставин, вона буде потребувати підтримки від США, Європи, а також із інших дво- і багатосторонніх джерел", – цитує видання слова свого співрозмовника.

Крім того, видання нагадало, що міністр фінансів США Джейкоб Лью згадав про можливість надання Україні третьої кредитної гарантії у розмові з журналістами під час зустрічі країн G20 в цьому місяці, відзначивши при цьому, що "про це ще трохи зарано говорити".

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розраховує, що Верховна Рада вже цього четверга прийме пакет законопроектів, необхідних для законодавчого оформлення боргового операції – реструктуризації частини державного боргу.

Наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору, покращення ділового клімату.