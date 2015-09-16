Субсидії на оплату компослуг вже отримують 2,8 мільйона сімей

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг вже призначені 2,8 мільйонам сімей, заявив міністр соціальної політики Павло Розенко на засіданні уряду.

"На сьогоднішній день вже майже 2,8 мільйона сімей отримали субсидії з нової реформованої системи", - сказав він.

За словами Розенка, план за призначенням субсидій в повному обсязі виконують Сумська, Кіровоградська, Житомирська, Вінницька та Донецька області.

При цьому найменше субсидій у зв'язку з неефективною роботою місцевих органів соціального захисту призначено у Чернівецькій, Запорізькій, Закарпатській, Луганській, Харківській та Одеській областях.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг коштів, закладений у державний бюджет 2015 року на виплату субсидій, становить 24,5 мільярда гривень. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в 2016 році видатки на субсидії для населення України зростуть порівняно з 2015 роком майже вдвічі, до 43 мільярдів гривень, через зростання тарифів в енергетиці. Прем'єр-міністр підтвердив, що фінансування на виплату субсидій у 2016 році зросте і складе близько 50 мільярдів гривень.

Наприкінці липня Кабінет міністрів України прийняв протокольне рішення про персональну відповідальність керівництва Одеської, Харківської, Чернівецької та Закарпатської областей за низькі показники призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.