Кабмін запровадив єдину формулу розмитнення товарів

Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Нам треба виправити ті злочинні помилки, які були допущені на митниці за останні три місяці. В першу чергу мова йде про непрозорий порядок розмитнення товарів. І сьогодні Кабмін приймає рішення про запровадження єдиного підходу і єдиної формули розмитнення товарів – чи то в Києві, Львові чи на Волині, - сказав Яценюк. – Крім того, ми внесли пропозицію про запровадження експерименту щодо використання доходів понад індикативні плани. Діляться вони таким чином: 50% до державного бюджету, 50% - до місцевого бюджету. І тому уряд сьогодні затверджує індикативні показники. Порядок формування порогу – скільки треба зібрати для того, щоб отримати перевищення, яке можна використовувати на вирішення проблем у кожній області».