Падіння ВВП Росії з початку року прискорилося до 3,9%

Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву голови Мінекономрозвитку РФ Олексія Улюкаєва.

"У нас з вами на сьогодні спад за вісім місяців становить близько 3,9%. Для того, щоб ми мали ситуацію гірше, ніж 3,9%, в нас має бути поглиблення спаду в четвертому кварталі. Виходячи з ефекту бази, важко уявити ситуацію, коли четвертий квартал поточного року щодо четвертого кварталу минулого року, буде гіршим, ніж третій квартал щодо третього кварталу минулого року. Важко уявити собі таку ситуацію", - сказав він журналістам.

За словами Улюкаєва, він не бачить подібного сценарію розвитку ситуації. "Тому за цю величину - 3,9% - я не бачу сценарію, за якого піде. Десь близько цього може бути", - прокоментував він уточнену минулої п'ятниці оцінку ЦБ щодо економічного спаду 2015 року на 3,9-4,4%.

Минулого тижня Улюкаєв повідомив, що Мінекономрозвитку РФ дещо погіршить останню версію робочого прогнозу щодо спаду ВВП 2015 року на 3,3%.

Наприкінці серпня глава МЕР заявляв, що російська економіка намацала "дно", і підсумки четвертого кварталу будуть помітно краще за підсумки третього. Наразі ж спад ВВП у липні в річному вираженні прискорилося до 4,6% з червневих 4,2%, додав він.

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Зазначається, що за даними Росстату, спад економіки Росії в першому півріччі склав 3,4%.