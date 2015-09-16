Україна більш ніж на третину скоротила експорт та імпорт товарів

Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-липня 2015 року становив 1,412 млрд дол., що вдвічі більше від показника за аналогічний період минулого року на рівні 673,7 млн дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-липні порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт товарів з України знизився на 34,8% - до 21,680 млрд дол., імпорт - на 37,8%, до 20,268 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,07 (у січні-липні 2014 року – 1,02). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами із 209 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-липні 2015 року, порівняно із січнем-липнем 2014 року, знизився на 33,9% - до 7,156 млрд дол., і становив 33% у загальному обсягу експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період знизився на 27,2% - до 8,588 млрд дол., і становив 42,4% у загальному обсягу імпорту.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації в січні-липні порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 58,7% - до 2,760 млрд дол., обсяг імпорту за цей період знизився на 61,5% - до 3,471 млрд дол.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-червня 2015 року становив 1,247 млрд дол., що втричі більше від показника за аналогічний період минулого року на рівні 408 млн дол.

За підсумками 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився в 29 разів - до 468,3 млн дол.